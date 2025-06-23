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Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби

Понеділок 23 червня 2025 08:33
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Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби Ілюстративне фото: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 142 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області;
  • Приколотне Харківської області;
  • Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області;
  • Миколаївка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 257 обстрілів, 8 із яких - із реактивних систем залпового вогню.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив десять атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагалися йти вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
Свіжі карти фронту: Генштаб показав, де РФ найбільше тиснула минулої доби
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 138 безпілотних літальних апаратів, 127 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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