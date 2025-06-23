Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 193 одиниці техніки, - Генштаб

Фото: росіяни втратили багато військової техніки за минулу добу (Getty Images)

За останню добу з 22 на 23 червня, втрати армії російського агресора на фронті становили 1010 солдатів і 193 одиниці військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.