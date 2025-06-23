Армія РФ втратила за добу понад 1000 солдатів і 193 одиниці техніки, - Генштаб
За останню добу з 22 на 23 червня, втрати армії російського агресора на фронті становили 1010 солдатів і 193 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 012 500 (+1010) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 965 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 872 (+5) од.;
- артилерійських систем - 29 490 (+58) од.;
- РСЗВ - 1423 (+2) од.;
- засоби ППО - 1188 од.;
- літаків - 416 од.;
- гелікоптерів - 337 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 717 (+138) од.;
- крилатих ракет - 3376 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 52 861 (+127) од.;
- спеціальної техніки - 3920 од.
Ракетно-дроновий удар росіян
Минулої ночі армія РФ провела чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Головною мішенню удару був Київ та Київська область.
Спочатку терористи масовано атакували столицю й область "Шахедами", опісля вдарили балістикою, а наприкінці атаки запустили кілька крилатих ракет.
Обстрілом пошкоджені житлові будинки й адміністративні споруди, внаслідок прильотів і падіння уламків спалахнули пожежі у кількох районах столиці.
За останніми даними, у Києві загинули 4 людини, понад 10 зазнали поранень.
Зокрема, під час атаки було пошкоджено вхід на станцію метро "Святошин".
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