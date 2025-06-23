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Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки

Понедельник 23 июня 2025 08:33
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Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки Иллюстративное фото: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 142 боевых столкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных удара, применил десять ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 6132 обстрела, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3416 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Ястребиное, Новая Сечь, Садки Сумской области;
  • Приколотное Харьковской области;
  • Мирное Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области;
  • Николаевка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых - из реактивных систем залпового огня.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Купянском направлении вчера состоялось три вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязи.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Багатир и Свободное Поле.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 138 беспилотных летательных аппаратов, 127 единиц автомобильной техники оккупантов.

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