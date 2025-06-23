Свежие карты фронта: Генштаб показал, где РФ больше всего давила за прошедшие сутки

По данным Генштаба, вчера противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных удара, применил десять ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 6132 обстрела, в том числе 118 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3416 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Ястребиное, Новая Сечь, Садки Сумской области;

Приколотное Харьковской области;

Мирное Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области;

Николаевка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка.



На Купянском направлении вчера состоялось три вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.



На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязи.



На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.



На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.



На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Багатир и Свободное Поле.



На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.



За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.



На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника