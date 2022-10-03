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За свій терор Росія має нести постійно зростаюче покарання, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Санкції проти Росії необхідно дедалі більше посилювати. За свій терор країна-агресор повинна нести покарання, що постійно зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що 2 жовтня провів перемовини зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Політики детально поспілкувалися про ситуацію на передовій, українські успіхи на фронті та посилення санкцій проти РФ.

"Також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції і викрадення російськими окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Це ще один прояв абсолютно відвертого російського терору, за який країна-терорист має нести постійно зростаюче покарання", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 30 вересня США запровадили санкції проти Росії за спробу анексії українських територій. Обмеження також розширила Велика Британія.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України