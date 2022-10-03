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За свой террор Россия должна нести постоянно растущее наказание - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Санкции против России нужно все больше усиливать. За свой террор страна-агрессор должна нести постоянно растущее наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что 2 октября провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Политики подробно побеседовали о ситуации на передовой, украинских успехах на фронте и усилении санкций против РФ.

"Также обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции и похищение российскими оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Это еще одно проявление совершенно откровенного российского террора, за которое страна-террорист должна нести растущее наказание", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 сентября США ввели санкции против России за попытку аннексии украинских территорий. Ограничения также расширила Великобритания.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины