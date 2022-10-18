ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світовий банк повідомив про нездатність режиму Лукашенка платити за боргами

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 18 жовтня 2022 11:59
Світовий банк повідомив про нездатність режиму Лукашенка платити за боргами Фото: Світовий банк підтвердив дефолт Білорусі (worldbank.org)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк перевів усі кредити Білорусі, видані його основним кредитним підрозділом, у розряд таких, що не обслуговуються. Розмір прострочених платежів досяг 68,43 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рішення торкнулося всіх кредитів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), наданих Білорусі або гарантованих нею. Непогашена основна сума боргу Білорусі сягає 967 млн доларів.

Банк зупинив усі програми у Білорусі 2 березня та не схвалював нові кредити країні з травня 2020 року.

Білорусь намагалася провести деякі платежі з єврооблігацій у білоруських рублях, оскільки західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, обмежують можливості Мінська щодо операцій з іноземною валютою.

МБРР призупинив усі програми в Росії та Білорусі на початку березня після вторгнення Росії в Україну 24 лютого і того, що він назвав "бойовими діями проти народу України".

Банк вже припинив схвалювати будь-які нові кредити Білорусі в середині 2020 року, коли Сполучені Штати запровадили санкції проти країни через спірні президентські вибори.

Спалах військової активності в Білорусі минулого тижня викликав побоювання, що Олександр Лукашенко може направити свою армію на підтримку безуспішних військових дій Росії в Україні.

У серпні Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів