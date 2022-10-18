Всемирный банк сообщил о неспособности режима Лукашенко платить по долгам

Всемирный банк перевел все кредиты Беларуси, выданные его основным кредитным подразделением, в разряд необслуживаемых. Размер просроченных платежей достиг 68,43 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решением затронуты все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Беларуси или гарантированные ею. Непогашенная основная сумма долга Беларуси достигает 967 млн долларов.

Банк остановил все программы в Беларуси 2 марта и не одобрял новые кредиты стране с мая 2020 года.

Беларусь пыталась провести некоторые платежи по еврооблигациям в белорусских рублях, поскольку западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, ограничивают возможности Минска по операциям с иностранной валютой.

МБРР приостановил все программы в России и Беларуси с в начале марта после вторжения России в Украину 24 февраля и того, что он назвал "боевыми действиями против народа Украины".

Банк уже прекратил одобрять любые новые кредиты Беларуси в середине 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за спорных президентских выборов.

Вспышка военной активности в Беларуси на прошлой неделе вызвала опасения, что Александр Лукашенко может направить свою армию на поддержку безуспешных военных действий России в Украине.