ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всемирный банк сообщил о неспособности режима Лукашенко платить по долгам

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 18 октября 2022 11:59
Всемирный банк сообщил о неспособности режима Лукашенко платить по долгам Фото: Всемирный банк подтвердил дефолт Беларуси (worldbank.org)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк перевел все кредиты Беларуси, выданные его основным кредитным подразделением, в разряд необслуживаемых. Размер просроченных платежей достиг 68,43 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решением затронуты все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Беларуси или гарантированные ею. Непогашенная основная сумма долга Беларуси достигает 967 млн долларов.

Банк остановил все программы в Беларуси 2 марта и не одобрял новые кредиты стране с мая 2020 года.

Беларусь пыталась провести некоторые платежи по еврооблигациям в белорусских рублях, поскольку западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, ограничивают возможности Минска по операциям с иностранной валютой.

МБРР приостановил все программы в России и Беларуси с в начале марта после вторжения России в Украину 24 февраля и того, что он назвал "боевыми действиями против народа Украины".

Банк уже прекратил одобрять любые новые кредиты Беларуси в середине 2020 года, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за спорных президентских выборов.

Вспышка военной активности в Беларуси на прошлой неделе вызвала опасения, что Александр Лукашенко может направить свою армию на поддержку безуспешных военных действий России в Украине.

В августе, Международное агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до SD/SD (ограниченный дефолт).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов