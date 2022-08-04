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Агентство S&P признало дефолт Беларуси

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Украина, Четверг 04 августа 2022 13:37
Агентство S&P признало дефолт Беларуси Фото: агентство S&P признало дефолт Беларуси (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до SD/SD (ограниченный дефолт). Рейтинг выпуска еврооблигаций 2027 год снижен до D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинг снижен, поскольку правительство Беларуси не выплатило купонный доход в размере около 23 млн долларов по еврооблигациям 2027 года, номинированным в долларах США.

"В установленный срок, 29 июня 2022 года, правительство произвело платеж в белорусских рублях, валюте, не предусмотренной первоначальными условиями облигации, на счет, открытый в одном из белорусских банков. С тех пор власти пытаются установить альтернативные пути выплаты долларового долга", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Беларусь столкнулась с техническими трудностями при выплате долга в иностранной валюте, который она задолжала некоторым кредиторам, с начала российско-украинского военного конфликта, а последовавшие за этим международные санкции лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре.

Каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, больше не доступны для правительства, отмечают в S&P.

Напомним, в конце июня Россия оказалась в состоянии дефолта. Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплате 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия изо всех сил пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля.

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