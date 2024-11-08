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Світовий банк надасть Україні кредит на 750 млн доларів: на що підуть кошти

Фото: Світовий банк надасть Україні 750 млн доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк схвалив новий системний проєкт в Україні "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE). Загальний обсяг проєкту сягає близько 750 млн доларів на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Фінансування складатиметься з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму 450 млн доларів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії, а також кредиту обсягом 300 млн доларів зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду банку.

В рамках угоди про позику МБРР, Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця 2024 року.

Найближчим часом очікується підписання відповідних міжнародних угод зі Світовим банком, повідомили в Мінфіні.

На що підуть кошти

Мета проєкту - створення необхідного середовища та інституційних засад для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення. 

За даними Мінфіну, реалізація SURGE буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив’язкою до результатів" (Program-for-results), що передбачає досягнення показників, за результатами верифікації яких до загального фонду держбюджету України надходитиме позика визначена за кожним показником в міжнародному договорі.

Проєкт має на меті підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів, додали в Мінфіні.

 

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) покращив прогноз обсягів міжнародної допомоги Україні. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 млрд доларів, а наступного - 38,4 млрд доларів

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