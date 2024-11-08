RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Всемирный банк предоставит Украине кредит на 750 млн долларов: на что пойдут деньги

Фото: Всемирный банк выделит Украине 750 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк одобрил новый системный проект в Украине "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE). Общий объем проекта составляет около 750 млн долларов на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Финансирование будет состоять из займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 450 млн долларов из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии, а также кредита в размере 300 млн долларов из Специальной программы восстановления для Украины и Молдавии (SPUR) Кризисный фонд банка.

В рамках соглашения о ссуде МБРР, Украина ожидает привлечь предусмотренные средства уже к концу 2024 года.

В ближайшее время ожидается подписание соответствующих международных соглашений с Всемирным банком, сообщили в Минфине.

На что пойдут деньги

Цель проекта – создание необходимой среды и институциональных основ для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

По данным Минфина, реализация SURGE будет осуществляться с использованием финансового инструмента "Программа кредитования с привязкой к результатам" (Program-for-results), предусматривающего достижение показателей, по результатам верификации которых в общий фонд госбюджета Украины будет поступать ссуда определенная по каждому показателю в международном договоре

Цель проекта - поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание эффективной системы управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления и восстановления, улучшение фискального управления на местном уровне, совершенствование среднесрочного и программного бюджетирования на местном уровне и администрирование доходов, добавили в Минфине.

 

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз объемов международной помощи Украине. Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долларов, а в следующем – 38,4 млрд долларов

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банкМинистерство финансов Украины