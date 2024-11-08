Всемирный банк предоставит Украине кредит на 750 млн долларов: на что пойдут деньги

Финансирование будет состоять из займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 450 млн долларов из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии, а также кредита в размере 300 млн долларов из Специальной программы восстановления для Украины и Молдавии (SPUR) Кризисный фонд банка.

В рамках соглашения о ссуде МБРР, Украина ожидает привлечь предусмотренные средства уже к концу 2024 года.

В ближайшее время ожидается подписание соответствующих международных соглашений с Всемирным банком, сообщили в Минфине.

На что пойдут деньги

Цель проекта – создание необходимой среды и институциональных основ для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

По данным Минфина, реализация SURGE будет осуществляться с использованием финансового инструмента "Программа кредитования с привязкой к результатам" (Program-for-results), предусматривающего достижение показателей, по результатам верификации которых в общий фонд госбюджета Украины будет поступать ссуда определенная по каждому показателю в международном договоре

Цель проекта - поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание эффективной системы управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления и восстановления, улучшение фискального управления на местном уровне, совершенствование среднесрочного и программного бюджетирования на местном уровне и администрирование доходов, добавили в Минфине.