У ВР пояснили, чому програму "єВідновлення" слід розширювати

Попри те, що за два роки роботи програмою "єВідновлення" успішно скористалися майже 100 тисяч родин, а загальна сума компенсацій нині складає вже 25 млрд гривень, вона не може вважатися успішною на 100% без розширення на знищене житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Вона нагадала, що програма "єВідновлення" нині є однією з наймасштабніших успішно реалізованих державних програм підтримки громадян. Так, за два роки роботи отримали допомогу майже 100 тисяч родин, а загальна сума компенсацій складає 25 млрд гривень.

Шуляк підкреслила, що пріоритетною категорією отримувачів компенсації нині є внутрішньо переміщені особи, які втратили житло. Однак цю категорію потрібно розширювати, оскільки дуже багато громадян втратили житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

"Ми вже майже рік очікуємо на провадження цього компоненту від уряду. Ба більше, на це рішення очікують тисячі українських родин, які не просто втратили житло внаслідок російської агресії, але були змушені тікати від окупаційної влади на підконтрольні Україні території. Ці люди так само мають право на підтримку держави. У нас вже є навіть опція відбудувати будинок на власній земельній ділянці, але ми не даємо змоги людям придбати житло замість знищеного на ТОТ. Тому саме це буде абсолютно логічним і потрібним кроком", - наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що на рівні законодавства для запуску цього етапу все вже давно готово, оскільки ця опція прописана на рівні базового закону, який регулює послугу "єВідновлення". Також був проведений успішний експериментальний проект у Мелітополі щодо таких компенсацій. Тому наразі очікують рішення Уряду.

Шуляк додала, що ще наприкінці 2023 року були проведені перші в Україні публічні консультації щодо вдосконалення послуги "єВідновлення". Тоді за їхнім підсумком вдалося зробити кілька важливих змін - громадянам дозволили подавати заяви через ЦНАПи, а також від кількох співвласників. Однак, підкреслила Шуляк, основним запитом під час консультацій був запит від громадян, чиє знищене житло знаходиться на ТОТ.

"Наголошу - нині ми бачимо, що більшість інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване житло надходить від громадян, чиї домівки розташовані на ТОТ. Тож наше завдання - дати і їм можливість знайти нову домівку на підконтрольній Україні території. Можливість придбати там житло - важлива частина інтеграції ВПО у приймаючі громади", - зауважила Олена Шуляк.

Вона нагадала, нині для отримувачів послуги "єВідновлення" є кілька опцій:

Виплата на ремонт пошкодженого житла до 200 тисяч грн.

Виплата на ремонт для суттєво пошкодженого житла до 350 тисяч для ремонту квартир та до 500 тисяч для ремонту пошкоджених приватних будинків.

Житловий сертифікат для придбання нового житла.

Грошова виплата для будівництва приватного будинку на власній земельній ділянці.

"Загальна сума виплат по цим категоріям нині сягає 25 млрд гривень. Йдеться про компенсації у розмірі 9,8 млрд грн за пошкоджене житло і 15,2 млрд грн за знищене житло. Більше того, завдяки ухваленню у грудні 2024 року законопроєкту №11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти для певних категорій ВПО, таку виплату змогли отримати 4 тисяч українських родин. Але цього недостатньо", - зазначила Шуляк.

Наостанок вона додала, що Україна постійно працює над залученням міжнародного фінансування для функціонування програми "єВідновлення". Так, від Світового банку на компенсації по пошкодженому майну профінансовано $210 млн. Додатково в 2025 році буде залучено ще понад $82 млн/ Від Банку розвитку Ради Європи на компенсації по знищеному майну профінансовано 100 млн євро. Додатково в 2025 році буде залучено ще 100 млн євро. Ще одним потенційним джерелом фінансування програми "єВідновлення" повинні стати кошти прибутків від заморожених російських активів, вважає Олена Шуляк.