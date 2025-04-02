Україна отримає 432 млн доларів від Світового банку: на що підуть кошти

Світовий банк виділить Україні фінансування у розмірі 423 мільйонів доларів. Ці кошти спрямуються на відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Угоди про виділення коштів у рамках проєкту DRIVE були підписані сьогодні у Києві між Міністерством розвитку та Світовим банком, повідомив Шмигаль.

Проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах України. Також до нього увійшла реформа національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів і технічна допомога.

Реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Прем'єр-міністр додав, що проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) був схвалений Радою директорів Світового банку наприкінці минулого місяця.

Частина фінансування включає 212 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) за підтримки Уряду Японії та 10 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

"Дякуємо Світовому банку та міжнародним партнерам за підтримку критично важливих ініціатив", - зазначив прем'єр-міністр.

Допомога Україні

Нагадаємо, вчора, 1 квітня, Україна також отримала черговий транш допомоги в рамках програми Ukraine Facility. Розмір підтримки склав 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).

Ukraine Facility - це фінансовий інструмент Європейського Союзу, спрямований на підтримку України в умовах війни та післявоєнного відновлення. Програма передбачає виділення 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років, які будуть спрямовані на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни.