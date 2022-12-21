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Світовий банк надасть Україні додатковий пакет допомоги

Фото: Світовий банк надасть Україні додатковий пакет допомоги (www.worldbank.org)
Автор: Олег Васьків

Світовий банк оголосив про новий пакет фінансування, що включає проєкти, спрямовані на зміцнення зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СБ.

Мовиться про 610 мільйонів доларів, з яких 500 підуть на реалізацію проєкту PEACE для виплат допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями та комунальних платежів.

"Ця сума підтримана гарантіями Великої Британії", - зазначили у Світовому банку.

Також новим пакетом СБ:

  • підтримає систему охорони здоров’я України;
  • допоможе відновити та покращити доступ до медичних послуг;
  • вирішити нові нагальні потреби, що виникли через війну.

Нагадаємо, Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 мільярда доларів допомоги.

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