Світовий банк надасть Україні додатковий пакет допомоги

Світовий банк оголосив про новий пакет фінансування, що включає проєкти, спрямовані на зміцнення зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СБ.
Мовиться про 610 мільйонів доларів, з яких 500 підуть на реалізацію проєкту PEACE для виплат допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями та комунальних платежів.
"Ця сума підтримана гарантіями Великої Британії", - зазначили у Світовому банку.
Також новим пакетом СБ:
Нагадаємо, Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 мільярда доларів допомоги.
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