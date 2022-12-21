RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи

Фото: Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи (www.worldbank.org)
Автор: Олег Васкив

Всемирный банк объявил о новом пакете финансирования, включающем проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВБ.

Речь идет о 610 миллионов долларов, из которых 500 пойдут на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей.

"Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании", - отметили во Всемирном банке.

Также новым пакетом СБ:

  • поддержит систему здравоохранения Украины;
  • поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам;
  • решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны войны.

Напомним, Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 миллиарда долларов помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банк