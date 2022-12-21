Світовий банк надасть Україні додатковий пакет допомоги

Світовий банк оголосив про новий пакет фінансування, що включає проєкти, спрямовані на зміцнення зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СБ.

Мовиться про 610 мільйонів доларів, з яких 500 підуть на реалізацію проєкту PEACE для виплат допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями та комунальних платежів. "Ця сума підтримана гарантіями Великої Британії", - зазначили у Світовому банку. Також новим пакетом СБ: підтримає систему охорони здоров’я України;

допоможе відновити та покращити доступ до медичних послуг;

вирішити нові нагальні потреби, що виникли через війну.