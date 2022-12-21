Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи

Всемирный банк объявил о новом пакете финансирования, включающем проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВБ.

Речь идет о 610 миллионов долларов, из которых 500 пойдут на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей. "Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании", - отметили во Всемирном банке. Также новым пакетом СБ: поддержит систему здравоохранения Украины;

поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам;

решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны войны.