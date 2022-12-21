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Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи

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Среда 21 декабря 2022 04:45
Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи Фото: Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи (www.worldbank.org)
Автор: Олег Васкив

Всемирный банк объявил о новом пакете финансирования, включающем проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВБ.

Речь идет о 610 миллионов долларов, из которых 500 пойдут на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей.

"Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании", - отметили во Всемирном банке.

Также новым пакетом СБ:

  • поддержит систему здравоохранения Украины;
  • поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам;
  • решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны войны.

Напомним, Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 миллиарда долларов помощи.

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