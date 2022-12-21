Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи
Фото: Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи (www.worldbank.org)
Всемирный банк объявил о новом пакете финансирования, включающем проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВБ.
Речь идет о 610 миллионов долларов, из которых 500 пойдут на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей.
"Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании", - отметили во Всемирном банке.
Также новым пакетом СБ:
- поддержит систему здравоохранения Украины;
- поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам;
- решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны войны.
Напомним, Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 миллиарда долларов помощи.
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