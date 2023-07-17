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Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із "зернової угоди"

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Понеділок 17 липня 2023 13:36
Світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із "зернової угоди" Фото: світові ціни на пшеницю різко зросли після виходу Росії із "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після того, як Росія сьогодні заявила про припинення дії "зернової угоди", світові ціни на пшеницю різко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Ціни на пшеницю на Чиказькій сировинній біржі 17 липня зросли одразу на 6,7% - до 6,89 долара за бушель.

Як зазначається, Росія та Україна є двома провідними виробниками сільськогосподарської продукції у світі та основними гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.

У Росії заявили про припинення дії "зернової угоди"

У Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору". Щоразу вона намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.

При цьому у червні росіяни заявляли, що "не бачать перспектив продовження угоди в липні". Водночас українська сторона попереджала, що не бачить готовності РФ продовжувати зернову ініціативу.

Однак минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився продовжити "зернову угоду".

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