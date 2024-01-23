Світові ціни на нафту зросли через проблеми у США та Росії, - Reuters

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent встановилися на рівні 80,06 доларів за барель, що більше на 1,50 долар (1,9%).

Ф'ючерсний контракт на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у лютому закрився на рівні 75,19 долара, що на 1,78 долара (2,4%) вище, оскільки закінчився термін дії контракту. Більш активний березневий контракт WTI подорожчав на 1,36 долара - до 74,61 долара.

"На ринку нарешті з'явилося занепокоєння щодо реальних перебоїв у постачанні", - сказав партнер Again Capital LLC Джон Кілдафф, маючи на увазі на удар безпілотника ЗСУ, що призвів до простою частини терміналу "Новатек".

За словами аналітика Price Future Group Філа Флінна, сильні морози по всій території США обмежують видобуток сирої нафти у Північній Дакоті та перешкоджають видобутку в інших штатах.

Понад 20% видобутку в цьому третьому за величиною нафтовидобувному штаті залишалися закритими у понеділок після того, як минулого тижня він скоротився вдвічі через екстремальні морози й операційні проблеми.

Водночас Флінн додав, що фондові ринки продовжують зростати, що вказує на збільшення попиту найближчими місяцями.

"Песимізм щодо економіки зникає", - сказав він.

Однак, на думку аналітика IG Тоні Сікамор, фундаментальні показники нафти можуть продовжувати тиснути на ціни.

За його словами, видобуток нафти зростає, в той час як перспективи зростання у Китаї та Європі неоднозначні, а дані цього тижня, як очікується, продемострують уповільнення економічного зростання в США.

"Інвестори хочуть бути оптимістами щодо майбутнього, але мляві дані й обережні заяви політиків стримують їх", - сказав Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

Останні прогнози зростання попиту на нафту від Управління енергетичної інформації США, Міжнародного енергетичного агентства та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) на 2024 рік коливаються між 1,24 млн і 2,25 млн барелів на добу. Водночас усі три організації очікують уповільнення зростання попиту в 2025 році.

Атака безпілотників по території РФ та експорт нафти у Китай

В ніч з 20 на 21 січня українські безпілотники атакували нафтовий термінал Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області.

Внаслідок атаки було призупинено роботу заводу "Новатек", що постачає нафту на світові ринки та для російських військ.

Тим часом Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю у 2023 році. Найбільший у світі імпортер нафти кинув виклик західним санкціям та закупив величезні обсяги нафти зі знижкою для своїх переробних заводів.

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