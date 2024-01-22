Китай закупив рекордний обсяг російської нафти в обхід санкцій, - Reuters

Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю у 2023 році. Найбільший у світі імпортер нафти кинув виклик західним санкціям та закупив величезні обсяги нафти зі знижкою для своїх переробних заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними китайської митниці, минулого року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 млн тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на добу, що набагато більше, ніж у інших великих експортерів нафти, таких як Саудівська Аравія та Ірак.

Імпорт із Саудівської Аравії, що раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант поступився ринком на користь дешевшої російської нафти.

Російська сира нафта, яку уникали багато міжнародних покупців після західних санкцій через вторгнення Кремля до України у 2022 році, більшу частину минулого року торгувалася зі значними знижками порівняно з міжнародними базовими цінами на тлі прийнятого Заходом цінового обмеження.

Зростання попиту з боку китайських та індійських нафтопереробних підприємств на нафту зі знижкою призвело до зростання цін на російську нафту ESPO в 2023 році. Вартість перевищила верхню межу ціни "Великої сімки" у 60 доларів за барель, запроваджену у грудні 2022 року, оскільки почали використовуватись альтернативні варіанти доставки та страхування для обходу санкцій.

Водночас Саудівська Аравія з липня підняла ціни на свій фірмовий сорт Arab Light, що підштовхнуло деяких нафтопереробників шукати більш дешеві поставки.

Щоб підтримати ціни, Саудівська Аравія та Росія, два з трьох найбільших виробників нафти у світі, оголосили минулого року про скорочення видобутку та експорту. Саудівська Аравія продовжує скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу цього кварталу, тоді як Росія заявила, що збільшить скорочення експорту цього року до 500 тисяч барелів на добу з 300 тисяч барелів на добу.

Обхід Китаєм санкцій

Китайські нафтопереробні заводи використовують посередників для транспортування та страхування російської нафти, щоб уникнути західних санкцій.

Покупці також використовують води біля берегів Малайзії як перевалочний пункт для вантажів, що підпадають під санкції, з Ірану та Венесуели. Імпорт, позначений як те, що походить з Малайзії, торік зріс на 53,7%.

Постачання до Китаю зі США минулого року зросло на 81,1%, незважаючи на геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, оскільки видобуток нафти в США зріс.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю в 2023 році зріс до рекордних 563,99 млн тонн, що еквівалентно 11,28 млн барелів на добу.