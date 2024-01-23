Мировые цены на нефть выросли из-за проблем в США и России, - Reuters

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне 80,06 долларов за баррель, что больше на 1,50 доллар (1,9%).

Фьючерсный контракт на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в феврале закрылся на уровне 75,19 доллара, что на 1,78 доллара (2,4%) выше, поскольку истек срок действия контракта. Более активный мартовский контракт WTI подорожал на 1,36 доллара - до 74,61 доллара.

"На рынке наконец-то появилось беспокойство касательно реальных перебоев в поставках", - сказал партнер Again Capital LLC Джон Килдафф, имея в виду на удар беспилотника ВСУ, приведший к простою части терминала "Новатэк".

По словам аналитика Price Future Group Фила Флинна, сильные морозы по всей территории США ограничивают добычу сырой нефти в Северной Дакоте и препятствуют добыче в других штатах.

Более 20% добычи в этом третьем по величине нефтедобывающем штате оставались закрытыми в понедельник после того, как на прошлой неделе он сократился вдвое из-за экстремальных морозов и операционных проблем.

В то же время Флинн добавил, что фондовые рынки продолжают расти, что указывает на повышение спроса в ближайшие месяцы.

"Пессимизм в отношении экономики исчезает", - сказал он.

Однако, по мнению аналитика IG Тони Сикамор, фундаментальные показатели нефти могут продолжать давить на цены.

По его словам, добыча нефти растет, в то время как перспективы роста в Китае и Европе неоднозначны, а данные на этой неделе, как ожидается, продемонстрируют замедление экономического роста в США.

"Инвесторы хотят быть оптимистами касательно будущего, но вялые данные и осторожные заявления политиков сдерживают их", - сказал Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

Последние прогнозы роста спроса на нефть от Управления энергетической информации США, Международного энергетического агентства и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на 2024 год колеблются между 1,24 млн и 2,25 млн баррелей в сутки. В то же время, все три организации ожидают замедления роста спроса в 2025 году.

Атака беспилотников по территории РФ и экспорт нефти в Китай

В ночь с 20 на 21 января украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области.

В результате атаки была приостановлена работа завода "Новатэк", который поставляет нефть на мировые рынки и для российских войск.

Между тем Россия опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Крупнейший в мире импортер нефти бросил вызов западным санкциям и закупил огромные объемы нефти со скидкой для своих перерабатывающих заводов.

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