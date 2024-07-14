Світові лідери реагують на інцидент з Трампом

Речник офісу британського прем’єр-міністра Кейра Стармера сказав: "Ми шоковані сценами на мітингу президента Трампа в Пенсільванії. Ми рішуче засуджуємо всі форми політичного насильства і шлемо найкращі побажання президенту Трампу та його родині в цей час".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив в ефірі соцмережі X, що "відчуває відразу" до стрілянини. "Це неможливо переоцінити — політичне насильство ніколи не є прийнятним. Мої думки з колишнім президентом Трампом, учасниками заходу та всіма американцями", - сказав Трюдо.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе назвав інцидент "тривожним і таким, що викликає занепокоєння"."У демократичному процесі немає місця насильству. Я радий чути повідомлення про те, що колишній президент Трамп зараз у безпеці ", - написав Альбанезе в повідомленні на X.