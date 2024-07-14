Світові лідери реагують на інцидент з Трампом

Кілька світових лідерів вже відреагували на інцидент зі стріляниною на мітингу експрезидента США Дональда Трампа. Вони засудили "політичне насильство".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Речник офісу британського прем’єр-міністра Кейра Стармера сказав: "Ми шоковані сценами на мітингу президента Трампа в Пенсільванії. Ми рішуче засуджуємо всі форми політичного насильства і шлемо найкращі побажання президенту Трампу та його родині в цей час".
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив в ефірі соцмережі X, що "відчуває відразу" до стрілянини. "Це неможливо переоцінити — політичне насильство ніколи не є прийнятним. Мої думки з колишнім президентом Трампом, учасниками заходу та всіма американцями", - сказав Трюдо.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе назвав інцидент "тривожним і таким, що викликає занепокоєння"."У демократичному процесі немає місця насильству. Я радий чути повідомлення про те, що колишній президент Трамп зараз у безпеці ", - написав Альбанезе в повідомленні на X.
Нагадаємо, 14 липня на Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсільванія. Після того як пролунали постріли, охоронці закрили собою експрезидента і вивели його зі сцени.
Згодом стало відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинули один з глядачів і нападник.
Трамп, за словами його пресслужби, почувається добре.
Президент Джо Байден висловив вдячність Секретній службі за те, що Трампа доставили в безпечне місце. Байден також закликав засудити замах.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.