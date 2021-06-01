Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос, потратив более часа на 17-летнюю француженку

Украинка Элина Свитолина пробилась во второй круг грунтового турнира Большого Шлема Ролан Гаррос. В двух сетах она одолела 17-летнюю француженку Оушен Бабель.

Бабель занимает 1111-ю строчку в женском теннисном рейтинге, но 6-я ракетка мира Свитолина потратила на ее победу 1 час и 18 минут. Если в первом сете все вышло довольно просто для украинки, то во втором Свитолина проиграла первые три гейма, после чего смогла переломить ситуацию ближе к концу партии.

Во втором круге турнира в Париже Свитолина сыграет с американкой Элиссон Ли, которая в понедельник уверенно разобралась с россиянкой Маргаритой Гаспарян. Этот матч, скорее всего, будет сыгран в четверг, 3 июня.

Напомним, что лучшее достижение Свитолиной на Ролан Гаррос - четвертьфиналы в 2015-м, 2017-м и 2020-м годах.