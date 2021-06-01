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Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос, потратив более часа на 17-летнюю француженку

Автор: РБК-Украина

Украинка Элина Свитолина пробилась во второй круг грунтового турнира Большого Шлема Ролан Гаррос. В двух сетах она одолела 17-летнюю француженку Оушен Бабель.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бабель занимает 1111-ю строчку в женском теннисном рейтинге, но 6-я ракетка мира Свитолина потратила на ее победу 1 час и 18 минут. Если в первом сете все вышло довольно просто для украинки, то во втором Свитолина проиграла первые три гейма, после чего смогла переломить ситуацию ближе к концу партии.

Во втором круге турнира в Париже Свитолина сыграет с американкой Элиссон Ли, которая в понедельник уверенно разобралась с россиянкой Маргаритой Гаспарян. Этот матч, скорее всего, будет сыгран в четверг, 3 июня.

Напомним, что лучшее достижение Свитолиной на Ролан Гаррос - четвертьфиналы в 2015-м, 2017-м и 2020-м годах.

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме. Она уступила действующей чемпионке Ролан Гаррос Изи Свьонтек из Польши.

Кроме того, Элина Свитолина (№6 рейтинга WTA) уверенно прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме, одержав победу над испанкой Габринье Мугурусой (№12) - 6:4, 6:2.

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