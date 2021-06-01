Світоліна вийшла в друге коло Ролан Гаррос, витративши більше години на 17-річну француженку

Українка Еліна Світоліна пробилася до другого кола ґрунтового турніру Великого Шолома Ролан Гаррос. У двох сетах вона здолала 17-річну француженку Оушен Бабель.

Бабель займає 1111-й рядок в жіночому тенісному рейтингу, але 6-а ракетка світу Світоліна витратила на її перемогу 1 годину і 18 хвилин. Якщо в першому сеті все вийшло досить просто для українки, то в другому Світоліна програла перші три гейми, після чого змогла переломити ситуацію ближче до кінця партії.

У другому колі турніру в Парижі Світоліна зіграє з американкою Еліссон Лі, яка в понеділок впевнено розібралася з росіянкою Маргаритою Гаспарян. Цей матч, швидше за все, буде зіграний у четвер, 3 червня.

Нагадаємо, що найкраще досягнення Світоліної на Ролан Гаррос-Чвертьфінали в 2015-му, 2017-му і 2020-му роках.