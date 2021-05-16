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Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла на турнире в Риме

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Рим, Воскресенье 16 мая 2021 01:41
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла на турнире в Риме Фото: первая ракетка Украины Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Даша Харченко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме. Она уступила действующей чемпионке Ролан Гаррос Изи Свьонтек из Польши (№15 WTA).

Об этом пишет sport.ua.

Элина Свитолина (Украина) - Ига Свентек (Польша) - 2:6, 5: 7

Отмечается, что польская теннисистка лучше начала поединок, доминируя в первых геймах. Помимо своей атакующей игры ига использовала укороченные удары.

Во второй сет Свитолина допустила меньше ошибок.

"С третьего по седьмой геймы теннисистки поочередно вырывались вперед в счете, но Элине удалось сравнять ситуацию на четверых. С этого счета игра вроде как двигалась до тай-брейка, но в 12-м гейме украинка сразу же сделала несколько невынужденных ошибок, после чего уже не нашла в себе сил продолжить борьбу за положительный результат", - говорится в сообщении.

Со следующей недели Свитолина вернется на пятое место в мировой классификации.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина (№6 рейтинга WTA) уверенно прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме, одержав победу над испанкой Габринье Мугурусой (№12) - 6:4, 6:2.

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