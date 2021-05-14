ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме

Новина українською →
Рим, Пятница 14 мая 2021 14:18
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме Фото: Элина Свитолина сегодня сыграет в четвертьфинале против победительницы Ролан Гаррос (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 рейтинга WTA) уверенно прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме, одержав победу над испанкой Габринье Мугурусой (№12) - 6:4, 6:2.

Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Сегодня Свитолиной на стадии 1/4 финала предстоит встретиться с польской теннисисткой Игой Свентек (№15), которая является действующей чемпионкой Ролан Гаррос - одного из четырех турниров "Большого шлема". Это будет первая встреча между соперницами.

Поединок состоится не ранее 19:00 по Киеву.

В случае победы Свитолина выйдет на победительницу пары Эшли Барти (№1) - Кори Гауфф (№35).

Напомним, на старте турнира в Риме Свитолина в тяжелом поединке смогла обыграть американку Аманду Анисимову. Украинка уступила в первом сете, но затем смогла взять два последующих.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля Свитолина дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

Также сообщалось, что до полуфинала турнира в Стамбуле дошла еще одна украинская теннисистка Марта Костюк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт спорт Теннис Элина Свитолина
NEWS
Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники
Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт