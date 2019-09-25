Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах обыграла россиянку Светлану Кузнецову в 1/8 финала турнира в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут, который завершился со счетом 6:4, 6:2.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Свитолина поспорит с победительницей матча Ван Цян из Китая и Элисон Риске из США.

Свой матч на китайском турнире сегодня также проведет вторая ракетка страны Даяна Ястремская, которой предстоит сыграть со вторым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона. В случае успешного выступления на турнире в Ухане, украинка увеличит свои шансы на участие в турнире, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир Kremlin Cup в столице России, который пройдет с 14 по 20 октября.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.