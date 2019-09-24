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Свитолина успешно стартовала на турнире в Ухане

Новости » Спорт    24.09.2019 - 11:55
Свитолина успешно стартовала на турнире в Ухане
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

За выход в четвертьфинал Элина поспорит с россиянкой Кузнецовой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай) обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2.

За выход в четвертьфинал соревнований украинская теннисистка поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Свитолина ведет в статистике матчей с россиянкой 2:1.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона. В случае успешного выступления на турнире в Ухане, украинка увеличит свои шансы на участие в турнире, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

В календаре Свитолиной значатся турнир в Пекине, а также Кубок Кремля, который пройдет в столице России с 14 по 20 октября. Последний раз она приезжала на турнире в Москве в 2016 году и стала полуфиналисткой.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.

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