ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ястремская выиграла второй матч на турнире в Ухане

Новости » Спорт    24.09.2019 - 13:37
Ястремская выиграла второй матч на турнире в Ухане
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Вторая ракетка Украины без проблем прошла в следующий раунд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче второго раунда турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай) обыграла американку Кристину Макхэйл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований, опубликованные на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок, продолжительность которого составила 1 час и 34 минуты, завершился со счетом 6:3, 7:6.

В третьем круге вторая ракетка Украины встретится с победительницей встречи Каролиной Плишковой из Чехии и американкой Амандой Анисимовой.

На старте турнира WTA в Ухане Ястремская обыграла австралийку Айли Томлянович - 7:6 (7:5), 6:2.

Ранее второй круг турнира в Ухане преодолела и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на классе разобралась с испанкой Габринье Мугурусой.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир Kremlin Cup в столице России, который пройдет с 14 по 20 октября.

Лидер украинского тенниса ведет борьбу за попадание на итоговый чемпионат WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона Ястремская третью неделю подряд обновляет личный рекорд в рейтинге WTA
Новости Украины Тенниссоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь