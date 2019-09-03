Свитолина впервые вышла в полуфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал заключительного в сезоне турнира Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение US Open в Twitter.

Как сообщается, поединок продлился 1 час и 40 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4. В четверть финале соревнований Свитолина за обыграла британку Джоанну Конту.

Общий призовой фонд составляет 50,4 млн долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Поединок продлился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4.

Кроме того, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Ранее среди украинцев максимально близким к подобному результату был Андрей Медведев. Он выходил в четвертьфиналы на 3 из 4 мэйджоров (все, кроме Уимблдона).

Напомним, в этом году Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.