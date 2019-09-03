Світоліна вперше вийшла в півфінал US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал заключного в сезоні турніру Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення US Open Twitter.

Як повідомляється, поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4. У чверть фіналі змагань Світоліна за обіграла британку Джоанну Конту.

Загальний призовий фонд становить 50,4 млн доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що п'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США. Поєдинок тривав 1 годину та 16 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Крім того, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти у чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив у чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (всі, крім Вімблдону).

Нагадаємо, в цьому році Світоліна, оформивши путівку в півфінал турніру уїмблдон, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.