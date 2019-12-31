Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Возглавила список Серена Уильямс
Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список самых титулованных за период с 2010 по 2019 годы. Об этом информирует GangTenis.
За это время первая ракетка Украины выиграла 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), в частности в Баку, Марракеше, Куала Лумпуре, Тайбэе, Дубае, Риме, Стамбуле, Торонто, Брисбене и Сингапуре.
Такие результаты позволили 25-летней украинке занять девятое место в рейтинге самых титулованных теннисисток десятилетия.
Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 титулами. В тройку вошли чешка Петра Квитова (26) и датчанка Каролин Возняцки (24).
Las máximas ganadoras de WTA de la década 2010-19— TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019
S. Williams 36
P. Kvitova 26
C. Wozniacki 24
A. Radwanska 19
S. Halep 19
V. Azarenka 17
M. Sharapova 16
K. Pliskova 15
E. Svitolina 13
A. Kerber 12 pic.twitter.com/lxoxYxJItV
Напомним, Свитолина завершила 2019 год в статусе шестой ракетки мира. Новый сезон она начнет на турнире в австралийском Брисбене, который продлится от 6 до 12 января. Далее украинка выступит в Мельбурне на Australian Open-2020 (20 января - 2 февраля).
Также Еліна впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.