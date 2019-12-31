ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Новости » Спорт     31.12.2019 - 13:31
Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Возглавила список Серена Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список самых титулованных за период с 2010 по 2019 годы. Об этом информирует GangTenis.

За это время первая ракетка Украины выиграла 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), в частности в Баку, Марракеше, Куала Лумпуре, Тайбэе, Дубае, Риме, Стамбуле, Торонто, Брисбене и Сингапуре.

Такие результаты позволили 25-летней украинке занять девятое место в рейтинге самых титулованных теннисисток десятилетия.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 титулами. В тройку вошли чешка Петра Квитова (26) и датчанка Каролин Возняцки (24).

Напомним, Свитолина завершила 2019 год в статусе шестой ракетки мира. Новый сезон она начнет на турнире в австралийском Брисбене, который продлится от 6 до 12 января. Далее украинка выступит в Мельбурне на Australian Open-2020 (20 января - 2 февраля).

Также Еліна впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.

Организаторы увеличили призовой фонд Australian Open-2020 Украинская теннисистка Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA
Новости Украины наградаТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь