Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Возглавила список Серена Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в список самых титулованных за период с 2010 по 2019 годы. Об этом информирует GangTenis.

За это время первая ракетка Украины выиграла 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), в частности в Баку, Марракеше, Куала Лумпуре, Тайбэе, Дубае, Риме, Стамбуле, Торонто, Брисбене и Сингапуре.

Такие результаты позволили 25-летней украинке занять девятое место в рейтинге самых титулованных теннисисток десятилетия.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 титулами. В тройку вошли чешка Петра Квитова (26) и датчанка Каролин Возняцки (24).

Las máximas ganadoras de WTA de la década 2010-19



S. Williams 36

P. Kvitova 26

C. Wozniacki 24

A. Radwanska 19

S. Halep 19

V. Azarenka 17

M. Sharapova 16

K. Pliskova 15

E. Svitolina 13

A. Kerber 12 pic.twitter.com/lxoxYxJItV — TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019

Напомним, Свитолина завершила 2019 год в статусе шестой ракетки мира. Новый сезон она начнет на турнире в австралийском Брисбене, который продлится от 6 до 12 января. Далее украинка выступит в Мельбурне на Australian Open-2020 (20 января - 2 февраля).

Также Еліна впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.