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Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття

Новини » Спорт     31.12.2019 - 13:31
Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Очолила список Серена Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до списоку найбільш титулованих за період з 2010 по 2019 роки. Про це інформує GangTenis.

За цей час перша ракетка України виграла 13 титулів Жіночої тенісної асоціації (WTA), серед яких в Баку, Марракеші, Куала Лумпурі, Тайбеї, Дубаї, Римі, Стамбулі, Торонто, Брісбені і Сінгапурі.

Такі результати дозволили 25-річній українці зайняти дев'яте місце в рейтингу найбільш титулованих тенісисток десятиліття.

Очолила рейтинг американка Серена Вільямс з 36 титулами. У трійку увійшли чешка Петра Квітова (26) і данка Каролін Возняцкі (24).

Нагадаємо, Світоліна завершила 2019 рік у статусі шостої ракетки світу. Новий сезон вона розпочне на турнірі в австралійському Брисбені, який триватиме від 6 до 12 січня. Далі українка виступить в Мельбурні на Australian Open-2020 (20 січня - 2 лютого).

Також Еліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтерреї.

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