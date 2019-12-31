Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Очолила список Серена Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до списоку найбільш титулованих за період з 2010 по 2019 роки. Про це інформує GangTenis.

За цей час перша ракетка України виграла 13 титулів Жіночої тенісної асоціації (WTA), серед яких в Баку, Марракеші, Куала Лумпурі, Тайбеї, Дубаї, Римі, Стамбулі, Торонто, Брісбені і Сінгапурі.

Такі результати дозволили 25-річній українці зайняти дев'яте місце в рейтингу найбільш титулованих тенісисток десятиліття.

Очолила рейтинг американка Серена Вільямс з 36 титулами. У трійку увійшли чешка Петра Квітова (26) і данка Каролін Возняцкі (24).

Las máximas ganadoras de WTA de la década 2010-19



S. Williams 36

P. Kvitova 26

C. Wozniacki 24

A. Radwanska 19

S. Halep 19

V. Azarenka 17

M. Sharapova 16

K. Pliskova 15

E. Svitolina 13

A. Kerber 12 pic.twitter.com/lxoxYxJItV — TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019

Нагадаємо, Світоліна завершила 2019 рік у статусі шостої ракетки світу. Новий сезон вона розпочне на турнірі в австралійському Брисбені, який триватиме від 6 до 12 січня. Далі українка виступить в Мельбурні на Australian Open-2020 (20 січня - 2 лютого).

Також Еліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтерреї.