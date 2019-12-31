Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття

Очолила список Серена Вільямс
Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до списоку найбільш титулованих за період з 2010 по 2019 роки. Про це інформує GangTenis.
За цей час перша ракетка України виграла 13 титулів Жіночої тенісної асоціації (WTA), серед яких в Баку, Марракеші, Куала Лумпурі, Тайбеї, Дубаї, Римі, Стамбулі, Торонто, Брісбені і Сінгапурі.
Такі результати дозволили 25-річній українці зайняти дев'яте місце в рейтингу найбільш титулованих тенісисток десятиліття.
Очолила рейтинг американка Серена Вільямс з 36 титулами. У трійку увійшли чешка Петра Квітова (26) і данка Каролін Возняцкі (24).
Las máximas ganadoras de WTA de la década 2010-19— TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019
S. Williams 36
P. Kvitova 26
C. Wozniacki 24
A. Radwanska 19
S. Halep 19
V. Azarenka 17
M. Sharapova 16
K. Pliskova 15
E. Svitolina 13
A. Kerber 12 pic.twitter.com/lxoxYxJItV
Нагадаємо, Світоліна завершила 2019 рік у статусі шостої ракетки світу. Новий сезон вона розпочне на турнірі в австралійському Брисбені, який триватиме від 6 до 12 січня. Далі українка виступить в Мельбурні на Australian Open-2020 (20 січня - 2 лютого).
Також Еліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтерреї.