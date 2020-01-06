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Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA

Новини » Спорт     06.01.2020 - 09:23
Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка обійшла Бьянку Андрееску

Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила позицію у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний список організації.

Українка піднялася на одну сходинку, випередивши Бьянку Андрееску. Обидві тенісистки під час першого тижня січня не беруть участі в турнірах, але представниця Канади втратила 198 очок за минулорічний фінал в Окленді. Українська тенісистка очок не втрачає, оскільки свій перший матч 2019 року програла.

Цього сезону Світоліна свій перший поєдинок іграє 6 січня в Брісбені (Австралія). В 1/16 фіналу Еліні буде протистояти Даніель Роуз Коллінз.

Далі українка виступить в Мельбурні на Australian Open-2020 (20 січня - 2 лютого).

Також Еліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтерреї.

Нагадаємо, Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття. За період з 2010 по 2019 роки вона виграла 13 титулів.

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