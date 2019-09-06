Свитолина уступила Уильямс в своем дебютном полуфинале US Open

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Противостояние продолжалось 1 час и 10 минут и завершилось 6:3, 6:1. Для теннисисток это был шестой очный поединок. Уильямс выиграла в их первых четырех встречах, а Свитолина - в последнем матче на Олимпиаде в 2016 году.

В финале турнира американка сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счtтом 7:6 (7:3), 7:5.

Дебютный полуфинал на US Open позволит Свитолиной вернуться на третью строчку мирового рейтинга.

Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в четвертьфиналы всех турниров "Больших шлемов" (Grand Slam). Ранее среди украинцев максимально близким к подобному результату был Андрей Медведев. Он выходил в четвертьфиналы на 3 из 4 мэйджоров (все, кроме Уимблдона).

Также в этом году Свитолина, оформив путевку в полуфинал Уимблдонского турнира, установила личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде.