Світоліна поступилася Вільямс у своєму дебютному півфіналі US Open

Екс-перша ракетка світу американка Серена Вільямс обіграла українку Еліну Світоліну в півфінальному матчі Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Протистояння тривало 1 годину і 10 хвилин і завершилася 6:3, 6:1. Для тенісисток це був шостий очний поєдинок. Вільямс виграла в їх перших чотирьох зустрічах, а Світоліна - в останньому матчі на Олімпіаді в 2016 році.

У фіналі турніру американка зіграє з представницею Канади Бьянкой Андрееску, яка обіграла швейцарку Белінду Бенчіч зі счtтом 7:6 (7:3), 7:5.

Дебютний півфінал на US Open дозволить Світоліной повернутися на третю сходинку світового рейтингу.

Вільямс є шестиразовою чемпіонкою US Open в одиночному розряді. У 2018 році вона програла у фіналі японці Наомі Осаці. Однак в цьому сезоні Осака не змогла захистити титул, поступившись Бенчіч в четвертому колі турніру.

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти в чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив в чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (все, крім Вімблдону).

Також цього року Світоліна, оформивши путівку в півфінал Уїмблдонського турныру, встановила особистий і національний рекорд у жіночому одиночному розряді.