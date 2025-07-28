Світоліна у топ-15, а Костюк і Ястремська втрачають позиції: новий рейтинг WTA

Оновлений рейтинг WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію і залишилася на 13-му місці світового рейтингу.

Водночас дві інші тенісистки з топ-100 зазнали падіння. Марта Костюк опустилася на одну сходинку і наразі займає 28-ме місце, а Даяна Ястремська втратила дві позиції, опинившись на 35-й позиції.

Покращення демонструє Юлія Стародубцева, яка піднялася на одну позицію і тепер посідає 73-тє місце.

Водночас троє інших українських тенісисток у топ-200 втратили свої позиції. Ангеліна Калініна опустилася на 132-гу сходинку, Олександра Олійникова на 176-ту, а Дар'я Снігур на 193-тю.

В оновленому топ-10 рейтингу WTA змін не відбулося. Перше місце продовжує утримувати "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка, а десятку завершує іспанка Паула Бадоса.

Топ-10 WTA станом на 28 липня 2025 року:

Аріна Сабалєнка - 12420 очок Коко Гофф (США) - 7669 Іга Швьонтек (Польща) - 6813 Джессіка Пегула (США) - 6423 Мірра Андрєєва - 4914 Цінь Вень Чжен (Китай) - 4553 Аманда Анісімова (США) - 4470 Медісон Кіз (США) - 4374 Жасмін Паоліні (Італія) - 3576 Паула Бадоса (Іспанія) - 3454

Позиції українських тенісисток:

13. Еліна Світоліна - 2794 очки

28. Марта Костюк - 1616 (-1)

35. Даяна Ястремська - 1394 (-2)

73. Юлія Стародубцева - 899 (+1)

132. Ангеліна Калініна - 550 (-5)

176. Олександра Олійникова - 420 (-4)

193. Дар'я Снігур - 384 (-1)

227. Анастасія Соболєва - 323 (-11)

261. Валерія Страхова - 280 (+2)

288. Леся Цуренко - 235 (+5)

Рейтинг у парному розряді

Українка Людмила Кіченок утримує 16-те місце. Її сестра Надія, завдяки перемозі на турнірі в Празі, піднялася на 52-й рядок.

Також у топ-100 парного рейтингу знаходиться Марта Костюк, яка посідає 86-те місце.

Позиції українських тенісисток у парному рейтингу WTA: