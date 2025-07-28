Світоліна у топ-15, а Костюк і Ястремська втрачають позиції: новий рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала оновлений світовий рейтинг за підсумками турнірів, які відбулися з 21 по 27 липня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Women's Tennis Association.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію і залишилася на 13-му місці світового рейтингу.
Водночас дві інші тенісистки з топ-100 зазнали падіння. Марта Костюк опустилася на одну сходинку і наразі займає 28-ме місце, а Даяна Ястремська втратила дві позиції, опинившись на 35-й позиції.
Покращення демонструє Юлія Стародубцева, яка піднялася на одну позицію і тепер посідає 73-тє місце.
Водночас троє інших українських тенісисток у топ-200 втратили свої позиції. Ангеліна Калініна опустилася на 132-гу сходинку, Олександра Олійникова на 176-ту, а Дар'я Снігур на 193-тю.
В оновленому топ-10 рейтингу WTA змін не відбулося. Перше місце продовжує утримувати "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка, а десятку завершує іспанка Паула Бадоса.
Позиції українських тенісисток:
Українка Людмила Кіченок утримує 16-те місце. Її сестра Надія, завдяки перемозі на турнірі в Празі, піднялася на 52-й рядок.
Також у топ-100 парного рейтингу знаходиться Марта Костюк, яка посідає 86-те місце.
Позиції українських тенісисток у парному рейтингу WTA:
Наступні два тижні українські тенісистки проведуть на корті канадського турніру WTA 1000 у Монреалі, де боротимуться за нові рейтингові очки.
Зокрема, Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська потрапили до списку сіяних і пропускають перший раунд, а Юлія Стародубцева у першому колі зустрінеться з однією з представницею Китаю Ван Яфань.
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