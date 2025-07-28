Свитолина в топ-15, а Костюк и Ястремская теряют позиции: новый рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг по итогам турниров, которые состоялись с 21 по 27 июля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Women's Tennis Association.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою позицию и осталась на 13-м месте мирового рейтинга.
В то же время две другие теннисистки из топ-100 потерпели падение. Марта Костюк опустилась на одну строчку и сейчас занимает 28-е место, а Даяна Ястремская потеряла две позиции, оказавшись на 35-й позиции.
Улучшение демонстрирует Юлия Стародубцева, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 73-е место.
В то же время трое других украинских теннисисток в топ-200 потеряли свои позиции. Ангелина Калинина опустилась на 132-ю строчку, Александра Олейникова на 176-ю, а Дарья Снигур на 193-ю.
В обновленном топ-10 рейтинга WTA изменений не произошло. Первое место продолжает удерживать "нейтральная" теннисистка Арина Сабаленка, а десятку завершает испанка Паула Бадоса.
Позиции украинских теннисисток:
Украинка Людмила Киченок удерживает 16-е место. Ее сестра Надежда, благодаря победе на турнире в Праге, поднялась на 52-ю строчку.
Также в топ-100 парного рейтинга находится Марта Костюк, которая занимает 86-е место.
Позиции украинских теннисисток в парном рейтинге WTA:
Следующие две недели украинские теннисистки проведут на корте канадского турнира WTA 1000 в Монреале, где будут бороться за новые рейтинговые очки.
В частности, Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская попали в список сеяных и пропускают первый раунд, а Юлия Стародубцева в первом круге встретится с одной из представительниц Китая Ван Яфань.
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