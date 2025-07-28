Свитолина в топ-15, а Костюк и Ястремская теряют позиции: новый рейтинг WTA

Обновленный рейтинг WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою позицию и осталась на 13-м месте мирового рейтинга.

В то же время две другие теннисистки из топ-100 потерпели падение. Марта Костюк опустилась на одну строчку и сейчас занимает 28-е место, а Даяна Ястремская потеряла две позиции, оказавшись на 35-й позиции.

Улучшение демонстрирует Юлия Стародубцева, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 73-е место.

В то же время трое других украинских теннисисток в топ-200 потеряли свои позиции. Ангелина Калинина опустилась на 132-ю строчку, Александра Олейникова на 176-ю, а Дарья Снигур на 193-ю.

В обновленном топ-10 рейтинга WTA изменений не произошло. Первое место продолжает удерживать "нейтральная" теннисистка Арина Сабаленка, а десятку завершает испанка Паула Бадоса.

Топ-10 WTA по состоянию на 28 июля 2025 года:

Арина Сабаленка - 12420 очков Коко Гофф (США) - 7669 Ига Швьонтек (Польша) - 6813 Джессика Пегула (США) - 6423 Мирра Андреева - 4914 Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 4553 Аманда Анисимова (США) - 4470 Мэдисон Киз (США) - 4374 Жасмин Паолини (Италия) - 3576 Паула Бадоса (Испания) - 3454

Позиции украинских теннисисток:

13. Элина Свитолина - 2794 очка

28. Марта Костюк - 1616 (-1)

35. Даяна Ястремская - 1394 (-2)

73. Юлия Стародубцева - 899 (+1)

132. Ангелина Калинина - 550 (-5)

176. Александра Олейникова - 420 (-4)

193. Дарья Снегирь - 384 (-1)

227. Анастасия Соболева - 323 (-11)

261. Валерия Страхова - 280 (+2)

288. Леся Цуренко - 235 (+5)

Рейтинг в парном разряде

Украинка Людмила Киченок удерживает 16-е место. Ее сестра Надежда, благодаря победе на турнире в Праге, поднялась на 52-ю строчку.

Также в топ-100 парного рейтинга находится Марта Костюк, которая занимает 86-е место.

Позиции украинских теннисисток в парном рейтинге WTA: