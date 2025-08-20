Світоліна та Монфіс вийдуть на корт разом: де та з ким зіграє зіркове тенісне подружжя

21 серпня, українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, французький спортсмен Гаель Монфіс, візьмуть участь у виставковій події "Stars of the Open-2025" напередодні Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Великий теніс України".

Зірковий дует зіграє проти італійців

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зіграють у матчі змішаного парного розряду проти суперників стануть Флавія Пеннетта та Флавіо Коболлі, які представляють Італію.

Ця зустріч є частиною масштабного розважального заходу, що традиційно проводиться напередодні US Open і привертає увагу тисяч уболівальників.

Слід зазначити, що два роки тому, у 2023 році, Світоліна та Монфіс уже брали участь в аналогічній події. Тоді захід мав благодійний характер і був присвячений збору коштів для підтримки України.

Легенди тенісу на одному корті

Організатори "Stars of the Open-2025" оголосили, що на турнірі виступить ціла плеяда світових тенісних зірок.

Одним із найбільш очікуваних матчів стане протистояння Коко Гофф та Андре Агассі проти Вінус Вільямс і Джона Макінроя. Ця зустріч об'єднає на одному корті різні покоління тенісних легенд, які є кумирами для мільйонів фанатів по всьому світу.

Крім того, у заході візьмуть участь інші відомі гравці, серед яких Хуан Мартін дель Потро, Енді Роддік, Жуан Фонсека, Бетані Маттек-Сендс, Джек Сок та багато інших.