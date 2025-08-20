ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Світоліна та Монфіс вийдуть на корт разом: де та з ким зіграє зіркове тенісне подружжя

Середа 20 серпня 2025 15:39
UA EN RU
Світоліна та Монфіс вийдуть на корт разом: де та з ким зіграє зіркове тенісне подружжя Еліна Світолна та Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Катерина Урсатій

21 серпня, українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, французький спортсмен Гаель Монфіс, візьмуть участь у виставковій події "Stars of the Open-2025" напередодні Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Великий теніс України".

Зірковий дует зіграє проти італійців

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зіграють у матчі змішаного парного розряду проти суперників стануть Флавія Пеннетта та Флавіо Коболлі, які представляють Італію.

Ця зустріч є частиною масштабного розважального заходу, що традиційно проводиться напередодні US Open і привертає увагу тисяч уболівальників.

Слід зазначити, що два роки тому, у 2023 році, Світоліна та Монфіс уже брали участь в аналогічній події. Тоді захід мав благодійний характер і був присвячений збору коштів для підтримки України.

Легенди тенісу на одному корті

Організатори "Stars of the Open-2025" оголосили, що на турнірі виступить ціла плеяда світових тенісних зірок.

Одним із найбільш очікуваних матчів стане протистояння Коко Гофф та Андре Агассі проти Вінус Вільямс і Джона Макінроя. Ця зустріч об'єднає на одному корті різні покоління тенісних легенд, які є кумирами для мільйонів фанатів по всьому світу.

Крім того, у заході візьмуть участь інші відомі гравці, серед яких Хуан Мартін дель Потро, Енді Роддік, Жуан Фонсека, Бетані Маттек-Сендс, Джек Сок та багато інших.

Нагадаємо, що 4 українські тенісисти вилетіли за крок до US Open-2025. Попри невдачі у кваліфікації, боротьбу на турнірі продовжать ще чотири українські тенісистки. В основній сітці US Open зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Вже цієї неділі, 24 серпня розпочнеться основна сітка US Open. Вперше він матиме українську аудіодоріжку - матчі з коментарем українською покажуть MEGOGO.

Також читайте, про унікальне досягнення Костюк у топ-100 WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"