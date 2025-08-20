ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свитолина и Монфис выйдут на корт вместе: где и с кем сыграют звездные теннисные супруги

Среда 20 августа 2025 15:39
UA EN RU
Свитолина и Монфис выйдут на корт вместе: где и с кем сыграют звездные теннисные супруги Элина Свитолна и Гаэль Монфис (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Екатерина Урсатий

21 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский спортсмен Гаэль Монфис, примут участие в выставочном событии "Stars of the Open-2025" накануне Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Большой теннис Украины".

Звездный дуэт сыграет против итальянцев

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграют в матче смешанного парного разряда против соперников станут Флавия Пеннетта и Флавио Коболли, которые представляют Италию.

Эта встреча является частью масштабного развлекательного мероприятия, которое традиционно проводится накануне US Open и привлекает внимание тысяч болельщиков.

Следует отметить, что два года назад, в 2023 году, Свитолина и Монфис уже участвовали в аналогичном событии. Тогда мероприятие носило благотворительный характер и было посвящено сбору средств для поддержки Украины.

Легенды тенниса на одном корте

Организаторы "Stars of the Open-2025" объявили, что на турнире выступит целая плеяда мировых теннисных звезд.

Одним из самых ожидаемых матчей станет противостояние Коко Гофф и Андре Агасси против Винус Уильямс и Джона Макинроя. Эта встреча объединит на одном корте разные поколения теннисных легенд, которые являются кумирами для миллионов фанатов по всему миру.

Кроме того, в мероприятии примут участие другие известные игроки, среди которых Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сэндс, Джек Сок и многие другие.

Напомним, что 4 украинских теннисиста вылетели в шаге от US Open-2025. Несмотря на неудачи в квалификации, борьбу на турнире продолжат еще четыре украинские теннисистки. В основной сетке US Open сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Уже в это воскресенье, 24 августа начнется основная сетка US Open. Впервые он будет иметь украинскую аудиодорожку - матчи с комментарием на украинском покажут MEGOGO.

Также читайте, об уникальном достижении Костюк в топ-100 WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме