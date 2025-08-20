Свитолина и Монфис выйдут на корт вместе: где и с кем сыграют звездные теннисные супруги
21 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский спортсмен Гаэль Монфис, примут участие в выставочном событии "Stars of the Open-2025" накануне Открытого чемпионата США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Большой теннис Украины".
Звездный дуэт сыграет против итальянцев
Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграют в матче смешанного парного разряда против соперников станут Флавия Пеннетта и Флавио Коболли, которые представляют Италию.
Эта встреча является частью масштабного развлекательного мероприятия, которое традиционно проводится накануне US Open и привлекает внимание тысяч болельщиков.
Следует отметить, что два года назад, в 2023 году, Свитолина и Монфис уже участвовали в аналогичном событии. Тогда мероприятие носило благотворительный характер и было посвящено сбору средств для поддержки Украины.
Легенды тенниса на одном корте
Организаторы "Stars of the Open-2025" объявили, что на турнире выступит целая плеяда мировых теннисных звезд.
Одним из самых ожидаемых матчей станет противостояние Коко Гофф и Андре Агасси против Винус Уильямс и Джона Макинроя. Эта встреча объединит на одном корте разные поколения теннисных легенд, которые являются кумирами для миллионов фанатов по всему миру.
Кроме того, в мероприятии примут участие другие известные игроки, среди которых Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сэндс, Джек Сок и многие другие.
Напомним, что 4 украинских теннисиста вылетели в шаге от US Open-2025. Несмотря на неудачи в квалификации, борьбу на турнире продолжат еще четыре украинские теннисистки. В основной сетке US Open сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Уже в это воскресенье, 24 августа начнется основная сетка US Open. Впервые он будет иметь украинскую аудиодорожку - матчи с комментарием на украинском покажут MEGOGO.
