Свитолина и Ястремская выиграли первые матчи на Australian Open

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Свитолина справилась с британкой Кэти Бултер - 6:4, 7:5

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед стартовали на Australian Open. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первой на корт вышла Ястремская, которая в рамках первого круга турнира не испытала никаких проблем против представительницы Словении - Кайи Юван.

Встреча, которая продолжалась всего 54 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:1. За это время 19-летняя Ястремская ни разу не подала "на вылет", выиграла пять из шести брейков и не допустила ни одной двойной.

Что касается Свитолиной, то она справилась с британкой Кэти Бултер - 6:4, 7:5.

Pumped @ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Элина провела с соперницей на корте час и 15 минут. В активе первой ракетки Украины 3 эйса, четыре выигранных брейк-поинта и три двойных ошибки.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом сезона.

Также Элина впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.

Отметим, Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия. За период с 2010 по 2019 годы она выиграла 13 титулов.