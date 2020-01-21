ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна і Ястремська виграли перші матчі на Australian Open

Новини » Спорт     21.01.2020 - 12:31
Світоліна і Ястремська виграли перші матчі на Australian Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Світоліна впоралася з британкою Кеті Бултер - 6:4, 7:5

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська з перемог стартували на Australian Open. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Першою на корт вийшла Ястремська, яка у рамках першого кола турніру не зазнала жодних проблем проти представниці Словенії - Кайі Ювані.

Зустріч, яка тривала всього 54 хвилини, завершилася з рахунком 6:1, 6:1. За цей час 19-річна Ястремська жодного разу не подала "на виліт", виграла п'ять із шести брейків і не допустила жодної подвійної.

Світоліна і Ястремська виграли перші матчі на Australian Open

Що стосується Світоліної, то вона впоралася з британкою Кеті Бултер - 6:4, 7:5.

Еліна провела з суперницею на корті годину і 15 хвилин. В активі першої ракетки України 3 ейси, чотири виграних брейк-пойнт і три подвійних помилки.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна покращила позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком сезону.

Також Еліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь у Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтеррей.

Зазначимо, Світоліна увійшла топ-10 найтитулованіших тенісисток десятиліття. За період з 2010 по 2019 роки вона виграла 13 титулів.

Світоліна не заявилася на турнір, в якому двічі перемагала Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття
Новини України Australian OpenЭлина СвитолинаДаяна Ястремська
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся