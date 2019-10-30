Свитолина стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины и 8 в мире Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Украинка справилась с пятой в рейтинге WTA в двух сетах - 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

В первом туре Элина победила чешку Каролину Плишкову, а Симона оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску.

Таким образом, Свитолина досрочно обеспечила себе место в полуфинале как победительница группы. В последнем матче группового этапа украинка сыграет с представительницей Канады. Игра состоится послезавтра, 1 ноября, не ранее 11:00 по киевскому времени.

Сегодня в рамках группы также свой поединок проведут Андрееску и Плишкова.

Напомним, Свитолина защищает статус действующей чемпионки этого турнира. В прошлом году в Сингапуре в финале она обыграла американку Слоан Стивенс.

Призовой фонд нынешнего года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира - 14 млн доларов.