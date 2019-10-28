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Свитолина с победы начала защиту титула на Итоговом турнире WTA

Новости » Спорт    28.10.2019 - 14:38
Свитолина с победы начала защиту титула на Итоговом турнире WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

В матче первого тура группы она обыграла чешку Плишкова

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter турнира.

В матче первого тура группы украинка обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 7:6(14:12), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Это была девятая встреча соперниц, Свитолина одержала четвертую подряд победу. В прошлый раз теннисистки встречались в прошлом году на этом же чемпионате.

В группе также сыграют канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп, которые проведут свой матч сегодня, 28 октября, не ранее 15:00 по Киеву. Из группы в полуфинал выйдут по 2 сильнейшие теннисистки.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал - 3 ноября.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.

В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.

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