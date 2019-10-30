Світоліна стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA

Перша ракетка України і 8 у світі Еліна Світоліна обіграла румунку Симону Халеп в матчі другого туру Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Українка впоралася з п'ятою в рейтингу WTA у двох сетах - 7:5, 6:3. Тривалість протистояння склала 1 годину 39 хвилин.

У першому турі Еліна перемогла чешку Кароліну Плішкова, а Симона виявилася сильнішою за канадку Бьянкі Андрееску.

Таким чином, Світоліна достроково забезпечила собі місце в півфіналі як переможниця групи. В останньому матчі групового етапу українка зіграє з представницею Канади. Гра відбудеться післязавтра, 1 листопада, не раніше 11:00 за київським часом.

Сьогодні в рамках групи також свій поєдинок проведуть Андрееску і Плішкова.

Нагадаємо, Світоліна захищає статус діючої чемпіонки цього турніру. Минулого року в Сінгапурі в фіналі вона обіграла американку Слоан Стівенс.

Призовий фонд нинішнього року в Шеньчжені є рекордним в історії турніру - 14 млн доларів.