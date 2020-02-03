Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2020 года поднялась с пятого места на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список мировой классификации, обновленный 3 февраля.

Украинская теннисистка вернулась на четвертую строчку впервые с октября прошлого года. Ее карьерным рекордом является третья позиция.

Свитолина покинула Australian Open-2020 на стадии третьего раунда, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах (1:6, 2:6). До этого на турнире она успела обыграть британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) и американку Лорен Дэвис (6:2, 7:6).

Далее сезон для Элины продолжится на Кубке Федерации в составе сборной Украины. 6 февраля состоится поединок против Болгарии, а 7 февраля украинки встретятся с хорватками.

Ранее РБК-Украина писало, что первая ракетка Украины Свитолина не заявилась на турнир WTA в Дубае, в котором дважды побеждала. Украинская спортсменка отказалась от участия в турнире WTA, который пройдет с 17 по 22 февраля 2020 года.