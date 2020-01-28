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Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open

Новости » Спорт     28.01.2020 - 12:13
Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Улучшить свои позиции украинке помогло поражение Квитовой

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднимется на четвертое место после завершения турнира Большого шлема Australian Open. Об этом информирует Sport.ua.

Поспособствовал росту украинки в мировой классификации вылет Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте.

Отметим, что после завершения турнира Элина обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.

Последний раз Элина поднималась на 4 место в рейтинге WTA в октябре прошлого года. Карьерным рекордом теннисистки является третья позиция.

Напомним, что Элина Свитолина покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира, уступив испанцы Гарбинье Мугуруси. Украинка впервые с 2017 года не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Свитолина не заявилась на турнир в Дубае, в котором дважды побеждала - в 2017 и 2018 годах. Также она дважды доходила до полуфинала.

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