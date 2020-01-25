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Свитолина вылетела из турнира Australian Open

Новости » Спорт     25.01.2020 - 12:52
Свитолина вылетела из турнира Australian Open
Фото: Элина Свитолина (УНИАН)

Украинская теннисистка уступила испанке Мугурусе

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла испанской спортсменке Гарбинье Мугурусе и вылетела с турнира Australian Open. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sportarena.

Как сообщается, матч, в котором украинская спортсменка уступила испанке, длился 1 час и 8 минут. За этот период Свитолина совершила 12 невынужденных ошибок и практически без борьбы проиграла первый сет.

Во второй партии Свитолина после двух проигранных подач была близка к брейку, но испанка смогла взять два розыгрыша и победить в матче.

Накануне с индивидуальных соревнований вылетели украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова. Так, турнир Australian Open остался без представителей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская спортсменка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Australian Open. Свитолина встречалась с американской спортсменкой Лорен Дэвис. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

Также РБК-Украина писало, что первая ракетка Украины Свитолина не заявилась на турнир WTA в Дубае, в котором дважды побеждала. Украинская спортсменка отказалась от участия в турнире WTA, который пройдет с 17 по 22 февраля 2020 года.

Ястремская уступила Возняцки и покинула одиночный разряд Australian Open Свитолина и Ястремская выиграли первые матчи на Australian Open
Новости Украины Элина СвитолинаAustralian Open
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