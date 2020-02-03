Світоліна знову стала четвертою ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) 2020 року піднявся з п'ятого місця на одну сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список світової класифікації, оновлений за 3 лютого.

Українська тенісистка повернулась на четверту сходинку вперше з жовтня минулого року. Її кар'єрним рекордом є третя позиція.

Світоліна залишила Australian Open-2020 на стадії третього раунду, програвши іспанці Гарбінє Мугурусі у двох сетах (1:6, 2:6). До цього на турнірі вона встигла обіграти британку Кеті Бултер (6:4, 7:5) і американку Лорен Девіс (6:2, 7:6).

Далі сезон для Еліни продовжиться на Кубку Федерації в складі збірної України. 6 лютого відбудеться поєдинок проти Болгарії, а 7 лютого українки зустрінуться з хорватками.

Раніше РБК-Україна писало, що перша ракетка України Світоліна не заявилася на турнір WTA в Дубаї, в якому двічі перемагала. Українська спортсменка відмовилася від участі в турнірі WTA, який проходитиме з 17 по 22 лютого 2020 року.