Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Ухане

Украинка покидает турнир в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнире в китайском Ухане. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Третья ракетка мира потерпела поражение от американки Элисон Риске в четвертьфинале - 1:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час и 24 минуты.

В полуфинале представительница США сыграет против Петры Квитовой, которая ранее выбила из турнира другую украинку Даяну Ястремскую.

С понедельника Свитолина сохранит третье место в рейтинге WTA, а также поднимется на восьмую позицию в чемпионской гонке, по результатам которой восемь лучших теннисисток сыграют на Итоговом турнире.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.