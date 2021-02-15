Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

Американка провела седьмой матч против соперницы из топ-10 и впервые одержала победу. В начале этого сезона она уступила Свитолиной на турнире WTA в Абу-Даби. Это была первая встреча между теннисистками.

Кроме того, Пегула, занимающая в мировом рейтинге 61 позицию, впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Первая ракетка Украины не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open. В 2018 и 2019 годах Элина выходила в четвертьфинал турнира, а в прошлом году вылетела в третьем раунде, уступив Гарбинье Мугурусе.

Свитолина оставалась последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.